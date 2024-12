Einbruch in Eninger Einfamilienhaus: Kreditkarte gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße in Eningen ist am Freitag, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 20.20 Uhr, eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Aufhebeln einer Terrassentür drang ein unbekannter Täter in das Gebäude ein und durchsuchte das Mobiliar. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Kreditkarte entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. (pol)