Vom Cannabis-Verbot bis zu den Preisen - Eninger Freibad öffnet Anfang Mai

ENINGEN. Gute Neuigkeiten für die Besucherinnen und Besucher des Eninger Waldfreibads: Die Tarife für die kommende Saison ändern sich nicht. Erwachsene zahlen, seit es 2022 so beschlossen wurde, regulär 5 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 2,50 Euro. Auch der Feierabendtarif ab 17 Uhr bleibt bei 3,50 Euro. Am 10. Mai öffnet das Freibad dann seine Tore für alle Badefreunde. Der Kartenvorverkauf startet am 22. April an der Freibadkasse. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Roland Schwarz, Leiter des Amtes für Finanzen und Betriebe, einige Änderungen der Bad-Satzung wie auch kommende Veranstaltungen vor.

Ergänzt wurde die Freibad-Satzung neben dem Hinweis darüber, dass das Gelände außerhalb der Betriebszeiten durch Videokameras überwacht wird, mit dem Verbot zum Mitführen und Konsumieren von illegalen Rauschmitteln. »Darunter zählt auch Cannabis«, erklärte Schwarz und das, obwohl es - noch - zu den legalen Rauschmitteln gehört. Neu aufgenommen wurde außerdem die Regelung, dass sowohl die Betriebsleitung als auch die Gemeindeverwaltung längerfristige Hausverbote aussprechen dürfen. Den Änderungen stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Aktionen zum Mutter- und Vatertag

Anlässlich des Muttertags am Sonntag, 11. Mai, wird den ersten 50 Frauen jeweils eine Rose überreicht. Auch am Vatertag, 29. Mai, ist die Aktion geplant. Das Eninger Waldfreibad schließt am 14. September. Der Badebetrieb könnte aber bis zum 21. September verlängert werden. Mindestens 20 Grad warm soll das Wasser sein, weil das energetische und klimaschutztechnische, aber auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

Drei gemeindeeigene Veranstaltungen stehen schon fest: das Kinderfest am 31. Juli, das alljährliche Nachtschwimmen am 23. August und das Badefest mit Vereinen und Kunsttreibenden, das am 12. Juli startet. In einer interkommunalen Aktion mit Pfullingen und Lichtenstein wird versuchsweise ein Freibad-Kombiticket für den August 2025 angeboten. Zudem erhält der neue Kioskbetreiber durch seinen Pachtvertrag Freiheiten für eigene Veranstaltungen und plant beispielsweise schon für den 30. August ein ganztägiges Waldfestival. (GEA)