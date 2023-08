Einbrecher versucht in Betzinger Gaststätte Spielautomaten zu knacken

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Auf Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße in Betzingen eingebrochen ist. Das teilte die Polizei mit. Gegen 4.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und hebelte im Anschluss eine Tür in den Schankraum auf, den er nachfolgend durchsuchte. Das Aufbrechen eines Automaten missglückte ihm in der Folge, sodass er nach jetzigen Erkenntnissen ohne Diebesgut unerkannt von Dannen zog. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.