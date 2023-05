Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. In eine Gaststätte in der Straße Stahleck im Ortsteil Unterhausen ist am Freitagmorgen eingebrochen worden. Zwischen zwei Uhr und vier Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er sämtliche Räume nach Stehlenswertem und stieß dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)