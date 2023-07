Einbrecher stiehlt Milch aus Tübinger Haus - Mit Diebesgut von Polizei erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Wohnhaus im Tübinger Schleifmühleweg ist am Sonntagmorgen ein Mann eingebrochen und wenig später durch die Polizei festgenommen worden. Der zunächst Unbekannte drang gegen 8.30 Uhr durch ein offenes Fenster in eine dortige Wohnung ein und entwendete nach aktuellen Erkenntnissen mindestens eine Packung Milch, berichtet die Polizei. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge Bilder des Flüchtenden gefertigt hatte, wurde der 38-jährige Tatverdächtige von einer Fußstreifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen erkannt und festgenommen. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)