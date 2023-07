Einbrecher stiehlt E-Bike aus Geschäft in Walddorfhäslach

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

WALDDORFHÄSLACH. In der Nacht zu Samstag ist in ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Bullenbank in Walddorfhäslach eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt über die Eingangstür des Geschäfts. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Täter mit einem E-Bike, welches im Verkaufsraum abgestellt war.

Die sofort nach dem Notruf eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen blieb erfolglos. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (pol)