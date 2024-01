Einbrecher stiehlt Bargeld und Schmuck aus Haus in Dörnach

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. In ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Dörnach ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Gebäudes. Beim Durchstöbern des Mobiliars fielen dem Einbrecher etwas Bargeld und Schmuck in die Hände. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)