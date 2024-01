Einbrecher stiehl Tresor aus Metzinger Geschäftsräumen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In der Nacht zum Donnerstag ist ein bislang unbekannter Täter in mehrere Geschäftsräume in einem Gebäude in der Metzinger Eisenbahnstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher in der Zeit von 19.30 Uhr bis sieben Uhr ins Innere. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten fand der Unbekannte einen kleineren Schranktresor, den er mitgehen ließ. Über weiteres Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (pol)