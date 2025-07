Einbrecher stehlen zahlreiche Propangasflaschen aus Uracher Gartenmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In einen Gartenmarkt im Seilerweg in Bad Urach sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Kriminellen am frühen Freitagmorgen, kurz nach drei Uhr, Zutritt zum Außenlager des Marktes verschafft. In der Folge ließen sie dort zahlreiche Fünf-Kilogramm- und Elf-Kilogramm-Propangasflaschen mitgehen, mit denen sie sich unerkannt aus dem Staub machten.

Zum Abtransport der Gasflaschen dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein, das möglicherweise im Bereich des Ermsufers abgestellt worden sein könnte. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125946870. (pol)