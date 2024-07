Einbrecher stehlen wertvolle Nähmaschinen aus Firma in Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. In eine Firma in der Johannes-Majer-Straße in Walddorfhäslach ist im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, fünf Uhr, eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus einem Lagerraum mehrere hochwertige Nähmaschinen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)