Einbrecher schlägt mehrfach zu in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN: In Metzingen hat in der Nacht zum Sonntag vermutlich ein und derselbe Einbrecher gleich mehrfach zugeschlagen. Wie der Polizei im Laufe des Vormittags mitgeteilt wurde, drang der Täter jeweils durch das Einschlagen von Glasscheiben in nach derzeitigem Kenntnissand sechs Objekte ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. So waren zwei Restaurants in der Eisenbahnstraße beziehungsweise der Karlstraße, ein Schwimmbad und eine Schule am Konrad-Adenauer-Platz sowie ein Lebensmittelgeschäft in der Heerstraße und ein Barbershop in der Nürtinger Straße ins Visier des Kriminellen geraten. In einigen Gebäuden ließ der Unbekannte etwas Bargeld mitgehen. Der von ihm bei seinem brachialen Vorgehen hinterlassene Sachschaden dürfte sich hingegen auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer

07123/924-0 entgegen. (pol)