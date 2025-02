Einbrecher scheitert zunächst bei Gaststätte in Honau, bricht dann in Lagerraum ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. In eine Gaststätte im Forellenweg, im Ortsteil Honau hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einzubrechen. Zwischen 20.40 Uhr und 9.30 Uhr versuchte der Kriminelle mit massiver Gewalt an mehreren Türen ins Gebäude zu gelangen. Nachdem dies offenbar scheiterte, drang er in einen Lagerraum ein, in dem aber keine Wertgegenstände gelagert waren. Ob hieraus etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.