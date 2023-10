Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, versucht in einen Imbiss in der Reutlinger Straße einzubrechen. Mit brachialer Gewalt machte sich der Täter an einer dortigen Türe zu schaffen, gelangte jedoch nicht in das Gebäude. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)