In eine Apotheke in der Tübinger Innenstadt ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

In der Zeit von ein Uhr bis drei Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Hintertür in das Geschäft am Europaplatz. Im Anschluss wurde das Mobiliar durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)