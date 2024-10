Einbrecher lässt Bargeld aus Reutlinger Firma mitgehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Reutlinger Firma in der Markwiesenstraße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zwischen 14.30 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Tor gewaltsam Zutritt in die Firma, in der er den Verwaltungsbereich aufsuchte und auch dort über eine verschlossene Türe eindrang. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Bargeld gestoßen sein, das er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.