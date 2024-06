Einbrecher in Reutlinger Sportheim richtet hohen Schaden an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Sportheim in der Heinrich-Schliemann-Straße eingebrochen ist. Zwischen 23.30 Uhr und sechs Uhr drang der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein, trat verschlossene Türen auf und durchwühlte in den Räumen die Schränke und Schubladen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er bei seiner Suche nach Stehlenswertem lediglich auf einen kleineren Münzgeldbetrag. Der angerichtete Schaden fiel mit geschätzten 1.500 Euro allerdings beträchtlich aus. Das Polizeirevier Reutlingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)