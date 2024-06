Einbrecher in Reutlinger Gaststätte hinterlässt 10.000 Euro Schaden

Ein Einbrecher steigt in der Dunkelheit in ein Gebäude ein.

REUTLINGEN-ALTENBURG. In eine Gaststätte in der Neckartalstraße bei Altenburg ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort stemmte er weitere Türen auf, wuchtete einen Zigarettenautomaten auf und plünderte ihn aus. Im weiteren Verlauf durchwühlte er die Schränke und Schubladen, wobei er auf einen kleineren Bargeldbetrag stieß. Mit seiner Beute machte er sich dann unerkannt aus dem Staub.

Der durch das brachiale Vorgehen des Täters angerichtete Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.(pol)