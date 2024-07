Einbrecher in Reutlingen entwendet Bargeld

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Gebäude in der Hölderlinstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte laut Polizei die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere.

Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Unbekannte auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der angerichtete Schaden in Höhe von etwa 500 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)