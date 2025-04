Einbrecher in Eningen verletzt sich an eingeschlagener Scheibe und flieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Robert-Koch-Straße einzubrechen. Gegen 21.15 Uhr wählte eine Hausbewohnerin den Notruf, nachdem sie auffällige Geräusche bemerkt hatte.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin zur Wohnanschrift und leiteten eine Fahndung ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Täter sich zunächst an einer Tür zu schaffen gemacht hatte, die dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Anschließend schlug er ein Fenster ein, an dem er sich offenbar verletzte. Daraufhin ergriff er unerkannt die Flucht.

Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich der Robert-Koch-Straße bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)