Einbrecher in der evangelischen Kirche von Gomaringen

GOMARINGEN. In die evangelische Kirche von Gomaringen ist am Donnerstagmittag eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach warf ein bislang unbekannter Täter gegen 13.30 Uhr mit mehreren Steinen das Fenster eines Nebenraums des Gotteshauses am Kirchplatz ein. Beim Einsteigen in die Kirche muss sich der Täter geschnitten haben, es konnten entsprechende Blutspuren festgestellt werden. Im Anschluss durchquerte der Unbekannte das Gebäude und stieg über ein Fenster der Sakristei wieder hinaus. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07072/91460-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)