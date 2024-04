Einbrecher findet in Tübinger Waschanlage keine Beute

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Autowaschanlage in der Tübinger Südstadt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit von 18.30 Uhr bis zehn Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher die Eingangstür am Rolltor des Waschparks in der Stuttgarter Straße auf. Im Anschluss durchsuchte er das Büro nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen nach musste der Unbekannte ohne Beute von dannen ziehen. Er hinterließ jedoch einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)