Einbrecher erbeutet in Eninger Wohnhaus mehrere Schmuckstücke

ENINGEN. In ein Wohnhaus in der Konradin-Kreutzer-Straße in Eningen ist zwischen Freitagabend 19.45 Uhr und Samstagnachmittag 16.15 Uhr eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt in das Innere des Hauses. Dort suchte der Täter nach Stehlenswertem und erbeutete mehrere Schmuckstücke, darunter auch Modeschmuck. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an der Tatörtlichkeit. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)