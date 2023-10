Einbrecher erbeutet Bargeld aus Tübinger Gaststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der am Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Karlstraße eingebrochen ist. Das berichtet die Polizei. Zwischen zwei Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)