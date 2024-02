Einbrecher dringen in Schule in Tübingen ein und richten 5.000 Euro Schaden an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Schule in der Primus-Truber-Straße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude und drangen nachfolgend ins Sekretariat ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen, brachen Schließfächer und einen Tresor auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der durch das brachiale Vorgehen der Kriminellen verursachte Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro beziffern. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)