E-Scooterfahrer bei Sturz in Rommelsbach schwer verletzt

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat ein E-Scooterfahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Rommelsbach erlitten. Der 21-Jährige befuhr gegen 0.15 Uhr den Kreisverkehr in der Ortsmitte und wollte in die Kniebisstraße einfahren. Hierbei kam er zu Fall und zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Alkoholbeeinflussung fest, sodass der 21-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. (pol)