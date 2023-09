E-Bike Fahrerin bei Unfall in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Missachtung der Vorfahrt war laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagmittag in Reutlingen. Gegen 12.10 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Krämerstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Charlottenstraße kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten, 58-jährigen Pedelec-Lenkerin. Die Frau verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am den beiden Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (pol)