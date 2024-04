Dreister Trickdieb bestiehlt Senior in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Senior ist am Mittwochmittag in der Reutlinger Kaiserstraße das Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Der 79-Jährige befand sich laut Polizei gegen 13.15 Uhr in der Kaiserpassage, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat den älteren Mann, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Als der Senior bereitwillig seinen Geldbeutel öffnete, griff der Täter selbst hinein und entnahm zunächst unbemerkt das Scheingeld. Später stellte der 79-Jährige den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Dieb ist etwa 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat dunkle, kurze Haare. Zur Bekleidung liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. (pol)