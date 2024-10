Dreiste Betrüger erneut mit Schockanruf in Reutlingen erfolgreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Seniorin aus einer Reutlinger Kreisgemeinde ist am Montagnachmittag von dreisten Telefonbetrügern um teure Wertgegenstände gebracht worden. Die Frau erhielt einen Telefonanruf, in dem der Anrufer vorgab, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich bis zur Bezahlung einer Kaution in Untersuchungshaft befinden würde.

Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte dem perfiden Anrufer und der betrügerischen Erzählung Glauben und übergab in Reutlingen, wie von ihm gefordert, gegen 16.45 Uhr Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts. Später flog der Betrug auf.

Der Abholer ist laut Polizei etwa 175 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und hat einen Bauchansatz sowie dunkle, kurze und gepflegte Haare. Er trug zur Tatzeit eine dreiviertel Hose sowie ein Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine Weste. Weiterhin hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Bereich Schmiedstraße / Gartenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen!(pol)