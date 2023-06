Drei Motorsägen aus Gartenschuppen in Eningen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. In der Zeit von 27. Mai, 12 Uhr, bis 3. Juni, 12.00 Uhr, sind bislang Unbekannte in einen Gartenschuppen im Betzenriedweg in Eningen eingebrochen, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden insgesamt drei Motorsägen der Marke Stihl im Wert von circa 600 Euro entwendet. Am 31. Mai, gegen 15.00 Uhr, teilte ein Grundstücksbesitzer aus dem Bereich Betzenriedweg der Polizei mit, dass er soeben auf einer Wiese zwei Stihl Motorsägen aufgefunden habe. Inwieweit es sich bei den Sägen um Teile des Diebesguts handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom Polizeirevier Pfullingen geführt werden. (pol)