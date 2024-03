Drei Männer in Tübingen bei Farbschmierereien ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen drei 22, 25 und 29 Jahre alte Männer, die am frühen Montagmorgen bei Farbschmierereien in der Tübinger Innenstadt ertappt worden sind. Gegen drei Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die drei zunächst Unbekannte in der Münzgasse beobachtet hatten, wie sie Fassaden mit Graffitis besprühten oder bemalten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten die drei Männer angetroffen und nach kurzer Flucht widerstandslos vorübergehend festgenommen werden. Entsprechende Beweismittel wurden bei ihnen aufgefunden und sichergestellt.

Bei den ersten Ermittlungen konnten nachfolgend in der Collegiumsgasse, Hirschgasse, Kirchgasse, Münzgasse, Neckargasse, Burgsteige und in der Kronenstraße zahlreiche frisch beschmierte Wände und Fassaden festgestellt werden. Das Trio wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem dürften sie auch für die Beseitigung der Schmierereien entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit in der Tübinger Altstadt entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem werden Hausbesitzer, die an ihren Fassaden entsprechende, frische Beschädigungen festgestellt haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)