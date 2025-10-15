Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Diebstahl auf mit Stacheldraht umzäuntem Reutlinger Grundstück

Nicht nur wegen mehrfachen Diebstahls, sondern auch wegen Einbruchs standen in Reutlingen mehrere tschechische Staatsbürger vor
Nicht nur wegen mehrfachen Diebstahls, sondern auch wegen Einbruchs standen in Reutlingen mehrere tschechische Staatsbürger vor Gericht. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nicht nur wegen mehrfachen Diebstahls, sondern auch wegen Einbruchs standen in Reutlingen mehrere tschechische Staatsbürger vor Gericht.
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
REUTLINGEN. Eine geringe Menge an Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, von einem Gartengrundstück im Schönrainweg gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu dem mit Stacheldraht umzäunten Gartengrundstück und brach das Türschloss eines sich darauf befindenden Gartenhauses auf. Anschließend wurde dieses durchwühlt, das Bargeld entwendet und Lampen beschädigt. Während der Tathandlung dürfte sich der unbekannte Täter verletzt haben. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (pol)
Stadt Reutlingen