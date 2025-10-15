Diebstahl auf mit Stacheldraht umzäuntem Reutlinger Grundstück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine geringe Menge an Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, von einem Gartengrundstück im Schönrainweg gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu dem mit Stacheldraht umzäunten Gartengrundstück und brach das Türschloss eines sich darauf befindenden Gartenhauses auf. Anschließend wurde dieses durchwühlt, das Bargeld entwendet und Lampen beschädigt. Während der Tathandlung dürfte sich der unbekannte Täter verletzt haben. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (pol)