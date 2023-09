Diebespaar dringt in Pfullinger Schuhgeschäft ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Samstagvormittag ist es in einem Schuhgeschäft in der Wörthstraße zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei Täter gekommen. Ein 29-jähriger Mann und seine 32 Jahre alte Begleiterin betraten hierbei gegen 10.40 Uhr das Schuhgeschäft und versuchten in der Folge durch gemeinsames Vorgehen mehrere Schuhpaare zu entwenden. Als der Diebstahl von Mitarbeitern bemerkt wurde, versuchte der 29-Jährige das Geschäft mit dem Diebesgut zu verlassen, wobei er durch die Mitarbeiterinnen gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Im Zuge dessen versuchte sich der Tatverdächtige mit Hilfe seiner Begleiterin zu befreien und biss eine 41 Jahre alte Mitarbeiterin in den Arm, zudem bedrohte er sie mit einem mitgeführten Schlagwerkzeug. Die Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt. Beide Tatverdächtige konnten durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden. In der Folge wurden bei beiden Personen diverse Betäubungsmittel sowie gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt. Der 29-Jährige deutsche Staatsangehörige, gegen welchen bereits aufgrund einer anderen Straftat ein Haftbefehl bestand, wurde einem Richter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 32-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. (pol)