Diebe werden in Reutlingen ertappt und ziehen Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend ist es in Reutlingen in einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße nach einem versuchten Diebstahl zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines Messer gekommen. Gegen 18 Uhr teilte ein 21-Jähriger Ladendetektiv der Polizei mit, dass er zwei unbekannte männliche Personen kurz vor dem Verlassen des Geschäftes zur Herausgabe zweier kurzen Hosen aufforderte. Das berichtet die Polizei.

Nach Herausgabe der Kleidungsstücke zog ein Täter ein Springmesser, führte eine Stichbewegung in Richtung des Ladendetektives aus und verletzte diesen leicht an der Hand. Danach gingen die beiden Personen in Richtung Marktplatz flüchtig.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei ca. 18 bis 20 Jahre alte Männer. Beide trugen dicke Winterjacken und nach hinten gerichtete schwarze Schildmützen und hatten einen dunklen Hautteint. Einer ist ca. 180 cm groß und hat eine dünne Körperstatur. Der andere war auffallend kleiner, hatte eine auffällige Verletzung am rechten Auge und trug eine schwarze breite Stoffhose. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Tel. 07121/942-3333 entgegen. (pol)