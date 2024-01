Diebe brechen mehrere Schuppen in Bronnweiler auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Schuppengebiet in der Straße Im Wiesaztal in Bronnweiler ihr Unwesen getrieben. Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, zehn Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Schuppen und entwendeten daraus Gartengeräte, Dieselkraftstoff, Handschuhe, Lampen und weiteres landwirtschaftliches Zubehör. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (pol)