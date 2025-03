Dieb klaut Auto aus Tübinger Werkstatt -Besitzerin entdeckt Fahrzeug auf der B27

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen Unbekannten, der am Sonntagnachmittag einen Pkw vom Gelände eines Autohauses gestohlen hat. Eine 38-Jährige hatte zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ihre Mercedes A-Klasse mit einem beinahe platten Reifen zur Reparatur auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und die Fahrzeugschlüssel in einen Briefkasten eingeworfen. Gegen 16.10 Uhr befand sie sich mit ihrem Lebensgefährten auf dem Heimweg, als sie auf der B27 in Richtung Filderstadt bei Gniebel ihr Fahrzeug entdeckte.

Das Paar folgte dem Mercedes bis ins Industriegebiet Bullenbank, wo der Autodieb sie mutmaßlich bemerkte und über die Tübinger Straße in den Furtweg und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte die abgestellte A-Klasse wenig später im Beundweg festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Täter, der offenbar den Briefkasten des Autohauses manipuliert hatte, wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, trug eine dunkle Sonnenbrille sowie eine dunkle Schildmütze und schwarze Handschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten oder Fahrzeugdiebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)