Defektes Heizgerät sorgt auf Reutlinger Weihnachtsmarkt für Feuerwehreinsatz

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr gekommen, nachdem die Mitteilung über einen Brand einer Verkaufshütte am Weibermarkt eingegangen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Inneren der Hütte zu einer kleineren Verpuffung an einem Heizgerät gekommen war, die durch andere Standbetreiber schnell abgelöscht werden konnte.

Der Hüttenbesitzer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Auf Grund des Feuerwehreinsatzes musste der Bereich um die Marienkirche für die Besucher geräumt werden. Der entstandene Schaden an der Hütte beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (pol)