Dank aufmerksamer Wanderer: Schwer verletzter Mountainbiker bei Lichtenstein gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Dank aufmerksamer Zeugen ist am Mittwochnachmittag ein verunglückter Mountainbiker gerettet worden. Das berichtet die Polizei. Die Wanderer entdeckten gegen 13.50 Uhr ein Fahrrad an einem Baum hängen neben einem am Albtrauf entlang führenden, alpinen Wanderweg unterhalb des Lochersteins. Sie verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Mitglieder der Bergwacht Pfullingen fanden im Anschluss einen 69 Jahre alten, schwer verletzten Mann etwa 100 Meter unterhalb des Weges in unwegsamen Gelände.

Der Verunglückte musste anschließend aufwändig weitere 40 Höhenmeter bergab zu einem Radweg einer alten Zahnradbahntrasse transportiert werden. Dort kümmerte sich der Rettungsdienst um den Senior und brachte ihn schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Ersten Ermittlungen nach war der Mann bereits gegen zehn Uhr verunglückt und konnte selbst keine Hilfe herbeirufen. (pol)