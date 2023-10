Crash mit Porsche: Motorradfahrer bei Römerstein schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Bei einem Unfall mit einem Porsche ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag in der Nähe von Römerstein schwer verletzt worden. Das bestätigte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Um 13.10 Uhr wollte der Porsche-Fahrer demnach auf der B 465 zwischen Römerstein-Donstetten und Lenningen-Gutenberg in einen Feldweg abbiegen. »Der Motorradfahrer hat die Situation falsch eingeschätzt und zum Überholen angesetzt«, so der Polizei-Sprecher. Dabei krachte der Biker in die linke Seite des Autos und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Porsche-Insassen wurden laut unbestätigten Informationen leicht verletzt. Mehr konnte die Polizei am Sonntag nicht zum Unfallhergang, den Beteiligten oder dem entstandenen Schaden sagen.(GEA)