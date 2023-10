Citroen in Pfullingen beim Linksabbiegen mit Rennrad zusammengestoßen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzter Rennradfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K6729 ereignet hat. Ein 62-jähriger Citroen-Lenker befuhr die Kreisstraße gegen 17.55 Uhr von Gönningen kommend und bog nach links in die Talackerstraße ein. Hierbei kollidierte er mit dem in gleiche Richtung und weiter geradeausfahrenden 42-jährigen Rennradfahrer. Dieser kam daraufhin zu Fall und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (pol)