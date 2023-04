Busse in Reutlingen kollidiert - mehrere Personen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Personen sind laut Polizei beim Zusammenstoß zweier Busse am Mittwochnachmittag im Industriegebiet In Laisen verletzt worden. Ein 23-Jähriger war mit einem Kleinbus gegen 16.50 Uhr auf der Halskestraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Ersten Ermittlungen nach fuhr er ungebremst in den Kreuzungsbereich mit der vorfahrtsberechtigten Straße Am Heilbrunnen ein. Ein 62-jähriger Lenker eines Linienbusses, der in Richtung Grundstraße unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Kleinbus nicht verhindern. Das größere Fahrzeug prallte hierbei frontal gegen die linke Seite des Kleinbusses. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und prallte auf dem gegenüberliegenden Kreuzungsbereich gegen einen Zaun beziehungsweise Erdwall. Laut dem Fahrer des Linienbusses wurden in seinem Fahrzeug mehrere Personen leicht verletzt. Diese hatten jedoch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Unfallstelle bereits verlassen. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mindestens 20.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen des Verkehrsunfalls und den Personen, die durch den Zusammenstoß in dem Bus verletzt wurden. (pol)