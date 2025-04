Bus kollidiert in Ofterdingen mit Auto: 38-Jähriger stürzt gegen Metallstange

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Fahrgast ist bei einem Sturz in einem anfahrenden Bus am Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Der Bus hatte kurz vor 16 Uhr an der Haltestelle Kriegsstraße angehalten, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ersten Ermittlungen nach hielt ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer an, um einer 81 Jahre alten Mercedes-Lenkerin das Vorbeifahren an dem haltenden Bus zu ermöglichen. Als sich die Seniorin auf Höhe des linken Vorderrads des Busses befand, fuhr der 51 Jahre alte Busfahrer los.

Durch die anschließende Kollision stürzte ein gerade eingestiegener 38 Jahre alter Mann gegen eine Metallstange in dem Fahrzeug. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. (pol)