Brennender Container in Metzingen löst Großeinsatz aus

METZINGEN. Auf dem Gelände eines Wertsthoffhofes in der Ziegeleistraße ist am Mittwochabend ein Container in Brand geraten. Eine Brandmeldeanlage löste gegen 22.40 Uhr einen Alarm aus, nachdem sich darin befindliche Betriebsmittel vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen selbstständig entzündeten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, welche mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer im Inneren rasch löschen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (pol)