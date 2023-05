Brand in Tübinger Schultoilette - 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagvormittag ist es in einem Gymnasium in der Uhlandstraße zu einer Brandlegung gekommen. Gegen 11.15 Uhr löste die dort installierte Brandmeldeanlage Alarm aus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass durch einen bislang unbekannten Täter in einer Toilette eine Toilettenpapierrolle entzündet wurde.

Der hierdurch entstandene Brand konnte durch die Feuerwehr Tübingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden. Es entstand allerdings Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)