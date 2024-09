Brand in Tübinger Pflegeheim: Feuerwehr kann rechtzeitig löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Brandalarm in einem Pflegeheim in der Tübinger Gösstraße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr war es in einem Nebenraum des Gebäudes zu einer massiven Rauchentwicklung und offenen Flammen gekommen, was durch Angestellte rechtzeitig bemerkt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts an Altbatterien entstanden sein, die in einer Kiste gelagert waren. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (pol)