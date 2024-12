Brand in Müllpresse eines Reutlinger Discounters

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Discounter in der Wannweiler Straße in Reutlingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montag wiederholt ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Zunächst brach gegen 6.40 Uhr in einer Müllpresse ein Brand aus, wobei der Rauch auch ins Gebäude zog. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Außerdem erfolgte eine Belüftung der betroffenen Räume. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest.

Einige Stunden später, gegen Mittag, klagten dann mehrere Mitarbeiter des Discounters über gesundheitliche Beschwerden, weshalb sie vom Rettungsdienst vor Ort untersucht wurden. Der Markt wurde geschlossen. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr ergaben nachfolgend keine auffälligen Werte. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand am Morgen und den beklagten Beschwerden besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (pol)