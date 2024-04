Brand in Kleinengstingen: Defekte Dunstabzugshaube als Auslöser?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Zum Brand in der Küche im ersten Stock eines Wohngebäudes in Kleinengstingen sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend, gegen 18.25 Uhr, in die Lerchenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die möglicherweise auf einen technischen Defekt an einer Dunstabzugshaube hindeuten könnten. (pol)