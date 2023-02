Brand bricht in Werkstatt von Mössinger Fensterbaufirma aus

Die Feuerwehr bei Löscharbeiten in der Werkstatt einer Fensterbaufirma in Mössingen.

MÖSSINGEN. In der Werkstatt einer Fensterbaufirma in Mössingen ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Um kurz nach 7.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, sagte ein Polizei-Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr ist aktuell (Stand 8.55 Uhr) mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ist vor Ort.

Das Feuer war in einem Teil der Werkstatt ausgebrochen. Als die Rettungskräfte eintrafen war die Rauchsäule weithin zu sehen. Die Feuerwehr hat durch ihr schnelles Eingreifen mit zwei Atemschutztrupps verhindert, dass sich das Feuer auf weitere Räume ausdehnen konnte. Die Feuerwehr ist noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz sind die Feuerwehr Stadtmitte Mössingen und die Abteilung Belsen. Der Rettungsdienst war in Bereitschaft.

Die Feuerwehr löscht das »Brandobjekt« vor einem Mehrfamilienhaus in Belsen. Foto: Jürgen Meyer Die Feuerwehr löscht das »Brandobjekt« vor einem Mehrfamilienhaus in Belsen. Foto: Jürgen Meyer

Noch während den Löscharbeiten erreichte die Feuerwehr ein weiterer Alarm aus dem Stadtteil Belsen. Hastig mussten einige Einsatzkräfte zur Einsatzstelle zu einem Mehrfamilienhaus in der Öhrnbachstraße ausrücken, wo ein Kellerbrand gemeldet wurde. Als Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, stellte sich heraus, dass eine Zigarettenkippe eine Verpackungsschachtel entzündet hatte, was den Rauchmelder auslöste. Das »Brandobjekt« wurde aus dem Keller gebracht und auf der Straße mit einer Kübelspritze abgelöscht. Zu Schaden kam niemand. (GEA)