Brand auf Balkon eines Reutlinger Hochhauses

REUTLINGEN. REUTLINGEN. Kurz vor 12 Uhr hat die Feuerwehr am Montag mehrere Anrufe erhalten. Es meldeten sich Bewohner eines Hochhauses in der Max-Eyth-Straße, die Rauch auf einem Balkon des Gebäudes wahrgenommen hatten. Zwei Löschzuge mit rund 40 Einsatzkräften rückten daraufhin an. Das berichtete Feuerwehrkommandant Stefan Hermann auf GEA-Anfrage. Laut Polizei ist auf einem Balkon im 9. Stock Papier abgebrannt. Verletzte gab es keine. Das Feuer konnte schnell beseitigt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt. (ifi)