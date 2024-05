Brachiale Gewalt: Einbrecher in Pfullinger Einkaufszentrum

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In ein Einkaufszentrum in der Pfullinger Max-Eyth-Straße ist über Pfingsten eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter bemerkte am Dienstagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, die Tat und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Im Gebäude brachen die Täter mit brachialer Gewalt in einen Tabakladen ein. In dem Geschäft öffneten sie im Anschluss gewaltsam den sich dort befindlichen Tresor und räumten ihn leer. Anschließend verließen sie über das aufgebrochene Fenster die Örtlichkeit. Über das entwendete Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Durch die brachiale Vorgehensweise hinterließen die Einbrecher einen Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)