Blutige Schlägerei im Alten Botanischen Garten in Tübingen

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der mutmaßlich wechselseitig begangenen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen zwei Männer, die am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, im Alten Botanischen Garten aneinandergeraten und leicht verletzt worden sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand war es zwischen den 25 und 27 Jahre alten Beteiligten zu einem Streit gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete, wobei der genaue Ablauf der tätlichen Auseinandersetzung noch der weiteren Klärung bedarf. Eine blutende Verletzung des Älteren wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Streit zwischen den sich offenbar kennenden Männern entbrannt, nachdem der 25-Jährige den 27-Jährigen des wiederholten Drogenhandels beschuldigt hatte. Ein nach Zeugenangaben von dem 27-Jährigen vor Eintreffen der alarmierten Polizei weggeworfenes Tütchen mit Marihuana wurde sichergestellt. Gegen den einschlägig polizeilich bekannten Verdächtigen wurde daher zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (pol)